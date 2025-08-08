Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Ataque
Opinião

O maior problema do Inter

Não é de duvidar que o técnico Roger Machado esteja pensando em dar chance para jovem da base

Adroaldo Guerra Filho

