O maior problema do Inter

Ricardo Mathias deve voltar a aparecer entre os titulares. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Verdade que o volante Ronaldo cometeu um erro fatal, mas o problema maior do Inter está situado na falta de poder de fogo do seu ataque, que não tem conseguido dar resposta nos jogos dentro e fora do Beira-Rio.

Pelo baixo aproveitamento da dupla Valencia e Borré, não é de duvidar que o técnico Roger Machado esteja pensando em dar chance para o menino Ricardo Mathias, que pode acrescentar melhoras no setor.