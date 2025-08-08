O maior problema do Inter

Verdade que o volante Ronaldo cometeu um erro fatal, mas o problema maior do Inter está situado na falta de poder de fogo do seu ataque, que não tem conseguido dar resposta nos jogos dentro e fora do Beira-Rio.
Pelo baixo aproveitamento da dupla Valencia e Borré, não é de duvidar que o técnico Roger Machado esteja pensando em dar chance para o menino Ricardo Mathias, que pode acrescentar melhoras no setor.
