O jogador do Inter que garantiu a titularidade contra o Flamengo pela Libertadores

Ricardo Mathias acabou com a falta de vitórias do Inter. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Fim da teimosia. Após um longo e tenebroso inverno, o técnico Roger Machado botou a mão na massa, escalou Ricardo Mathias e acabou com a falta de vitórias de um time que tinha dois atacantes que raramente fazem gols.

A importante vitória sobre o Bragantino, que fez o Inter subir na tabela, tem o autografo do menino, que marcou duas vezes e praticamente garantiu sua escalação para o início da decisão contra o Flamengo.

Não foi fácil. Mesmo com um time muito superior, o Flamengo comeu o pão que o diabo amassou para derrotar o bem arrumadinho Mirassol, dentro do Maracanã.

Um resultado para o Mengão e que reforça o favoritismo contra o Inter, na primeira partida válida pela Libertadores.