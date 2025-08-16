O Inter tem pela frente um jogo para os reservas

Visando o jogo da volta pela Libertadores, elenco titular pode ser poupado no domingo (17). Max Peixoto / Especial

Neste domingo (17), no Beira-Rio, com a cabeça, corpo e alma grudados na quarta-feira (20), o Inter enfrenta, mais uma vez, o poderoso Flamengo, num jogo que vale muito mais para o visitante.

Ao Inter, que só pensa e só respira Libertadores, este é um compromisso que só atrapalha, completamente fora de hora, onde a melhor saída é colocar em campo jogadores que costumeiramente estão na casamata.