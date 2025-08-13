O Inter quer voltar para casa vivo

Ricardo Mathias conquistou a titularidade no time do Inter. Ricardo Duarte / SCInternacional

Nesta quarta-feira (13), às 21h30min, no Maracanã, Flamengo e Inter começam a disputa pela sonhada Libertadores, num jogo que tem o favoritismo dos cariocas, o otimismo dos gaúchos e promete ser um belo espetáculo de 100 minutos.

Parada das mais complicadas para a turma do técnico Roger Machado, que terá o retorno de Vitão e também as presenças de Allan Rodrigues e Ricardo Mathias, o Inter vai atrás do resultado para chegar vivo em casa.

