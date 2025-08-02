Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

No Rio de Janeiro
O Grêmio tem uma pedreira pela frente

Time de Mano Menezes chega animado após vitória sobre o Fortaleza

Adroaldo Guerra Filho

