O Grêmio tem uma pedreira pela frente

Mano Menezes comanda a equipe Tricolor em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Neste sábado (2), no Maracanã, às 21h, o Grêmio, novamente animado pelo avanço na tabela, visita o Fluminense, que pensa muito mais na Copa do Brasil, mas necessita pontuar pelo péssimo retrospecto de quatro derrotas seguidas.

Ainda sem os reforços que tanto espera, com vitórias que não animam, o time do técnico Mano Menezes vai precisar fazer força para encarar um rival cheio de reservas, que corre atrás de reabilitação.