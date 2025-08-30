O Grêmio tem mais um abacaxi para descascar

Mano Menezes comandou treino do Grêmio antes da viagem ao Rio de Janeiro. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Também neste domingo (31), mas em horário civilizado, o Grêmio encara o Flamengo, no Maracanã, simplesmente o mais temível dos atuais adversários deste Brasileirão, num jogo em que vai tentar um milagre.

Fora de casa, contra o líder da competição, que é dono de um ataque que não brinca em serviço, o time do técnico Mano Menezes terá que ser cauteloso e cirúrgico, tudo para evitar um tropeço e queda na tabela.