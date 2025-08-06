No Rio de Janeiro, o Inter batalha pela permanência na Copa do Brasil

Chegou a grande noite. Logo mais, às 21h30min, o Inter, longe da sua melhor fase, vai ao Maracanã decidir sua vida na rentável e importante Copa do Brasil, contra o favorito Fluminense.
Em desvantagem na disputa, pela derrota por 2 a 1 dentro do Beira-Rio, o time do técnico Roger Machado precisa vencer para reverter o quadro e seguir sonhando com um título grande após um longo e tenebroso inverno.
Perguntinha
O Inter vai reverter essa bronca?
