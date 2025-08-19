Nesta quarta a conversa do Inter é outra

Inter e Flamengo voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (20), dessa vez, pela Libertadores. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Tudo o que aconteceu no domingo (17), não terá a mínima influência na vida do Inter para a decisão, contra o muito qualificado Flamengo, amanhã (20), no Beira-Rio, valendo vaga na próxima fase da Libertadores.

Com força máxima, o time do técnico Roger Machado será diferente e, tem todas as condições de fazer um enfrentamento e pensar na reversão da derrota na primeira etapa das oitavas, na última quarta-feira (13).