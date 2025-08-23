Inter tem mais uma partida complicada pela frente

Mais uma bronca. Com a cicatriz aberta pela eliminação da Libertadores, o Inter encara o Cruzeiro, neste sábado (23), no Mineirão, quando terá de baixar a biblioteca para evitar um novo tropeço e o início de preocupações com a zona mais odiada da tabela.
Jogo duríssimo para a turma do técnico Roger Machado, que vive um momento delicado, precisa reencontrar seu futebol, até para garantir o chefe do vestiário no comando do grupo.
