Inter decepciona mais uma vez sua torcida

Mais uma decepção. Num jogo em que precisava vencer, o Inter largou atrás, chegou a igualdade através de um pênalti, apenas empatou com o Fluminense e está eliminado da sonhada e rentável Copa do Brasil.

A queda da competição não pode ser considerada surpresa para quem se deu mal dentro de casa, tem um ataque que não marca gols, uma defesa que tem falhado mais do que o normal, tudo que não pode acontecer para quem sonha alto.