Grêmio não pode correr riscos contra o ataque impiedoso do Flamengo

Partida pela 21ª rodada será realizada no domingo, no Maracanã. André Ávila / Agencia RBS

Sem Balbuena, que fica fora de combate até o final do ano, é praticamente certa a estreia de Noriega, para não repetir uma zaga com jogadores de pé esquerdo contra o Flamengo, domingo (31), no Maracanã.

Justamente contra o melhor time do Brasileirão, dono de um ataque que não brinca em serviço, o técnico Mano Menezes não vai correr riscos desnecessários.

Adversário

Dá gosto de ver o Flamengo jogar. Num campeonato que a maioria joga um futebol sem a mínima graça, o Flamengo enche os olhos do torcedor brasileiro.

Verdade que não existe lógica no futebol, mas se não acontecer nenhum desastre, o Mengão leva o caneco com sobras.

