Ficou muito melhor.
Após a pequena amostragem contra o Atlético-MG, dá para afirmar que o Grêmio está muito perto de resolver uma questão preocupante e causadora de resultados ruins no Brasileirão: a proteção dos zagueiros.
A entrada de Cuéllar, que aguentou muito mais tempo em campo do que se imaginava na partida contra o Galo, equilibrou o setor de meio-campo e mostrou que o colombiano não desaprendeu.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.