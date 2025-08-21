Volante foi bem em Minas. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Ficou muito melhor.

Após a pequena amostragem contra o Atlético-MG, dá para afirmar que o Grêmio está muito perto de resolver uma questão preocupante e causadora de resultados ruins no Brasileirão: a proteção dos zagueiros.

A entrada de Cuéllar, que aguentou muito mais tempo em campo do que se imaginava na partida contra o Galo, equilibrou o setor de meio-campo e mostrou que o colombiano não desaprendeu.