É bom o Grêmio abrir o olho

Tricolor encara o Sport no domingo (10) Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Neste domingo, na Arena, o Grêmio, sofrível nas suas últimas atuações, recebe o lanterna Sport, num jogo em que está proibido de deixar escapar o resultado, se quiser se afastar do perigo e passar a navegar em águas calmas no Brasileirão.

Apesar de enfrentar o maior favorito ao rebaixamento, todo o cuidado será pouco do time o técnico Mano Menezes, que terá estreia de Balbuena e a presença confirmada de Braithwaite.