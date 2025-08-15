É a hora do sacrifício no Grêmio

Chegou o momento do técnico do Grêmio entrar em cena, conversar com o seu velho conhecido, homem de confiança, que atende pelo nome de Edenilson, que já trabalhou como lateral-direito e pode resolver o problema contra o Atlético-MG, fora, pelo Brasileirão.
Se o jogador aceitar o pedido, e não tem motivos para negar, o Tricolor vai ganhar alguém no lugar que tem todas as condições de dar uma resposta melhor do que todas as improvisações feitas até agora.
