É a hora do sacrifício no Grêmio

O Grêmio vai ganhar alguém no lugar que tem todas as condições de dar uma resposta. Andres LARROVERE / AFP

Chegou o momento do técnico do Grêmio entrar em cena, conversar com o seu velho conhecido, homem de confiança, que atende pelo nome de Edenilson, que já trabalhou como lateral-direito e pode resolver o problema contra o Atlético-MG, fora, pelo Brasileirão.

Se o jogador aceitar o pedido, e não tem motivos para negar, o Tricolor vai ganhar alguém no lugar que tem todas as condições de dar uma resposta melhor do que todas as improvisações feitas até agora.