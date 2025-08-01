Classificação do Inter na Copa do Brasil é improvável, mas não impossível

Treinador colorado precisa modificar seu time. Renan Mattos / Agencia RBS

Complicou e muito. A derrota para o Fluminense, dentro do Beira-Rio, deixou o Inter com menos chance de continuar vivo na atraente Copa do Brasil, agora precisa vencer de qualquer maneira e fazer dois gols de diferença para não depender das penalidades.

Claro que não é impossível, mas a tarefa pode ser considerada improvável, principalmente se o técnico Roger Machado insistir com uma escalação que tem dado errado e já deveria ter sido modificada.