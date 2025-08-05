Acabou a paciência com um jogador do Inter





A impressão que se tem, de longe, é que o equatoriano está de saco cheio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O torcedor do Inter não poupou vaias ao atacante Valencia, domingo (3), na derrota para o São Paulo, em razão de mais uma atuação muito abaixo do esperado, sem chutes a gol, sem jogadas e sem participação no jogo.

A impressão que se tem, de longe, é que o equatoriano está de saco cheio, contando as horas da próxima Copa do Mundo e torcendo para que surja um interessado no seu futebol, que não custa pouco dinheiro.