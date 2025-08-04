Ninguém esperava tanto.
A grande surpresa do Brasileirão atende pelo nome de Mirassol, que soma 28 pontos, com sete vitórias, sete empates e apenas duas derrotas.
Mesmo faltando muito chão, dá para afirmar que o clube paulista não tem nenhuma chance de beijar a lona no Brasileirão.
Azarão
Mais uma bronca.
Às 20h desta segunda, na temida Vila Belmiro, o atrapalhado Juventude terá pela frente o irregular Santos, num jogo em que vai ter que baixar a biblioteca se quiser evitar mais um resultado negativo.
Ainda sem técnico, o time da Serra será cauteloso e vai mostrar se o grande problema estava no comando anterior ou na qualidade do grupo.