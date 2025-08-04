Mirassol de Chico da Costa (D) tem campanha acima do esperado. JP Pinheiro / Agência Mirassol/Divulgação

Ninguém esperava tanto.

A grande surpresa do Brasileirão atende pelo nome de Mirassol, que soma 28 pontos, com sete vitórias, sete empates e apenas duas derrotas.

Mesmo faltando muito chão, dá para afirmar que o clube paulista não tem nenhuma chance de beijar a lona no Brasileirão.

Azarão

Mais uma bronca.

Às 20h desta segunda, na temida Vila Belmiro, o atrapalhado Juventude terá pela frente o irregular Santos, num jogo em que vai ter que baixar a biblioteca se quiser evitar mais um resultado negativo.