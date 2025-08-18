A calmaria voltou ao Grêmio

Balbuena marcou o segundo dos três gols da vitória gremista. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

Bem postado defensivamente, o Grêmio saiu atrás no marcador contra o Atlético-MG, correu poucos riscos e teve qualidade para fazer 3 a 1 dentro da casa do adversário, que provoca tranquilidade para a continuidade do trabalho do técnico Mano Menezes e seus jogadores.

Mais longe da zona de perigo, o Tricolor vai incorporar reforços e cuidar da semana para tentar repetir, contra o Ceará, o bom desempenho, e chegar mais perto de um prêmio no Brasileirão.