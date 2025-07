Tudo leva a crer que o time do técnico Mano Menezes vai ter que fazer força para não esgotar a paciência do seu povo. LUCAS UEBEL / Grêmio,divulgação

Neste sábado, em São Januário, o Grêmio tenta fazer o que não conseguiu nos últimos jogos: acabar com as derrotas e voltar a respirar aliviado no Brasileirão.

Apesar do péssimo momento do adversário, tudo leva a crer que o time do técnico Mano Menezes vai ter que fazer força para não esgotar a paciência do seu povo e não fracassar no Rio de Janeiro.