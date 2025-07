O jogador do Grêmio que agradou no desempenho

Jovem agradou a turma do técnico Mano Menezes. André Ávila / Agencia RBS

Chamado pelo técnico Mano Menezes para atuar como titular na decisão contra o Alianza Lima, o menino Riquelme teve boa atuação, fazendo mais do que todos aqueles que vinham atuando no setor de armação do Grêmio.

Ainda com deficiência na posição, tudo indica que o ex-júnior vai continuar sendo escolhido pelo comandante, independentemente do adversário e do local do jogo, até para ganhar rodagem.