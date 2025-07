Colorado encara o Vasco no próximo domingo. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Após a importante vitória do Inter sobre o Santos, na Vila Belmiro, o técnico Roger Machado avisou na coletiva que pretende colocar os melhores em campo, no domingo (27), contra o Vasco, no Beira-Rio.

Uma atitude correta do chefe do vestiário do Beira-Rio, que está pensando no Fluminense, na Copa do Brasil, mas não pode esquecer o Brasileirão.