Grêmio tem mais um fracasso e mostra que seu elenco é insuficiente

Tricolor de Villasanti esbarrou na falta de qualidade. Duda Fortes / Agencia RBS

Mais um fracasso. Em casa, com o empurrão do seu torcedor, o Grêmio correu, lutou, mas esbarrou na falta de qualidade, só empatou com o Alianza Lima e deu adeus ao sonho de prosseguir na Sul-Americana.

Agora, com reforços que estão chegando, tudo indica que a coisa vai evoluir, que o perigo de rebaixamento no Brasileirão não vai existir e que dá até para cogitar chegar bem colocado no campeonato nacional, a única competição que restou.