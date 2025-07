Borré não correspondeu ainda. André Ávila / Agencia RBS

Na hora do desespero, atrás da vitória, o técnico Roger Machado mais uma vez apelou para uma fórmula que quase nunca deu certo: escalou Valencia e Borré juntos no ataque do Inter - e nada aconteceu.

Depois da tentativa frustrada, certamente o chefe do vestiário do Beira-Rio não vai mais insistir com a dupla no ataque colorado.