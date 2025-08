Chegou a hora da verdade para o Inter

Roger Machado vai precisar de empurrão da torcida. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Logo mais, no Beira-Rio, o Inter começa a decidir sua vida na Copa do Brasil, quando encara o Fluminense, num jogo em que vai precisar fazer força do início ao fim, para tentar sair na frente da complicada disputa.

Esse é daqueles jogos em que o time do técnico Roger Machado vai precisar do empurrão das arquibancadas e, acima de tudo, evitar os desempenhos bem abaixo do esperado nas últimas quatro partidas.