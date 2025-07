Bruno Henrique e Thiago Maia não podem jogar juntos. Jefferson Botega / Agencia RBS

As preocupantes atuações do Inter no retorno ao Brasileirão estão claras e apontam o problema para o meio-campo, com a dupla Bruno Henrique e Thiago Maia, dois jogadores lentos e iguais, que não podem jogar juntos.

Enquanto não resolver a questão, com a chegada de alguém que faça coisas parecidas com o que Fernando fazia, o Inter vai seguir com dificuldades em seus jogos.