A prioridade do Inter nesta volta após o Mundial de Clubes

Time de Roger Machado tem grande possibilidade de somar pontos importantes nos próximos jogos. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O resto fica para depois. A prioridade do Inter, a partir do próximo sábado (12), atende pelo nome de Brasileirão, a competição não tem mais nenhuma chance de virar título, mas precisa exorcizar o fantasma do rebaixamento.

Nos cinco próximos jogos — Vitória, Bahia, Ceará, Santos e Vasco —, o time do técnico Roger Machado tem a possibilidade de somar um bom número de pontos para acabar com o perigo do Z-4.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.