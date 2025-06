Uma fortuna foi pedida ao Grêmio por zagueiro do Lyon-FRA

Jogador está por empréstimo no Anderlecht até o fim da atual temporada. Vitor Silva / Botafogo

Ficou bem difícil. Interessado no zagueiro Adryelson, o Grêmio praticamente atirou a toalha ao saber do valor pedido pelo Lyon para a liberação do jogador de 27 anos e sem chances de ser negociado mais à frente, o clube francês pediu cerca de R$ 38 milhões.

Com a grana contada para aguentar as despesas, a direção do Tricolor já pesquisa no mercado, por alguém capaz de chegar e dar conta do recado.