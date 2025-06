Amuzou entrou no segundo tempo da partida. André Ávila / Agencia RBS

Em casa, com a chance de dar um pulo na tabela, o Grêmio não soube tirar proveito dos muitos desfalques do Corinthians e só somou um ponto com o justo empate na Arena.

Agora, o time do técnico Mano Menezes tira umas férias para a reposição do fôlego, incorporar reforços e tentar ser melhor do que foi até agora no Brasileirão.