O jogo do ano do Inter será contra o Bahia

Não é hora de inventar.

Até as paredes sabem que o jogo do ano será contra o Bahia, que vale a permanência na Libertadores, na próxima semana, na quarta-feira (28), dentro de um Beira-Rio lotado.

Diante dessa verdade, não é difícil adivinhar que o time do técnico Roger Machado vai ter reservas contra o Maracanã, nesta quinta-feira (22), o time vai ser misto diante do time cearense e com força total diante dos baianos.

QUALIDADE

Agradou e muito.

No Campeonato Brasileiro, frente ao Inter, foi muito boa a amostra do Mirassol, que se defendeu bem, criou chances e deixou a impressão de que não está de passagem na elite do futebol brasileiro. O empate em 1 a 1 contra o Colorado deixou o clube em 12º na tabela e empurrou o time da casa para a 15ª posição, próximo ao Z-4.

Se continuar assim, vai tirar ponto de muita gente.

Leia Mais Maracanã x Inter em Florianópolis: como comprar ingressos e a expectativa de público