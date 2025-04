Alan Patrick foi a estrela da noite. Jefferson Botega / Agencia RBS

Não dá para pedir mais. Convicto da importância do jogo, da necessidade de vencer, o Inter desfilou seu repertório da temporada, goleou o bom time do Atlético Nacional de Medellín e dormiu como líder do Grupo.

Uma grande vitória do Colorado, que aumenta a invencibilidade vermelha na temporada e encaminha uma classificação que não será fácil, mas no momento é muito mais do que merecida.