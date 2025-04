Camisa 4 do Colorado é atualmente um dos melhores defensores do país. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A cada jogo que passa no Inter, fica muito claro que o zagueiro Vitão é, no momento, o melhor zagueiro do futebol brasileiro e merece sim ser chamado para a Seleção.

Pelo lado direito, pelo esquerdo, com qualquer companheiro na zaga, o defensor do Inter exibe uma classe, categoria, de quem sabe o que faz e ainda presta socorro aos parceiros de time. A cozinha do Colorado tem dono.