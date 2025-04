O técnico favorito para assumir o Grêmio

O que não se sabe ainda é se o preferido da direção gremista aceita ou não o desafio. Daniel Marenco / Agencia RBS

São muitos os nomes. Mas quem sabe das coisas do Grêmio jura por todos os santos que Mano Menezes é o favorito para o cargo de chefe do vestiário da Arena, no lugar do gringo Gustavo Quinteros.

O que não se sabe ainda é se o preferido da direção gremista aceita ou não o desafio, que no momento é mais simples do que parece: fazer o time do Humaitá jogar mais do que tem jogado e sair da pior zona da tabela com a máxima pressa.