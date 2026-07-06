“Todo este modelo se mostrou insustentável”: cooperativismo aposta na industrialização para enfrentar crise no agro

Darci Hartmann é o presidente do Sistema Ocergs. Sistema Ocergs / Divulgação

Após um ano marcado por desafios no campo, com estiagens, enchentes e endividamento, o cooperativismo gaúcho encerrou 2025 com crescimento e projeta novos caminhos para sustentar o avanço do setor. Na avaliação do presidente do Sistema Ocergs, a expansão dos resultados está ligada a um processo construído ao longo dos anos, impulsionado pelo fortalecimento do vínculo com os associados e pela ampliação da presença das cooperativas em diferentes áreas de atuação. Confira a entrevista abaixo.

Ao todo, os sete ramos do segmento fecharam o ano passado com um faturamento de R$ 103 bilhões, alta de 10% sobre o resultado anterior. O que explica esse resultado do cooperativismo?

É consequência de um trabalho de muitos anos. O cooperativismo está crescendo, na média, 10% ao ano nos últimos anos. Isso vem de vários fatores, conhecimento, pertencimento. Na enchente, o cooperativismo do Rio Grande do Sul mostrou um trabalho diferenciado, de estar presente. Isso aumentou a percepção da importância e do pertencimento do cooperativismo, não só pelo pequeno associado, mas pelo médio e até pelo grande.

Desse montante, R$ 52,3 bilhões tiveram origem no agro, o que representa um crescimento de 4,8% sobre 2025. O que explica?

Avançamos no share de mercado. As cooperativas agropecuárias que trabalhavam basicamente com grão ficaram estagnadas, algumas até reduziram. Mas tem muita cooperativa que tem industrialização. Hoje, 20% das atividades das cooperativas são indústrias, de leite, suíno, frango, bovino. E a cooperativa também fez o tema de casa. Nos anos anteriores, obrigaram a fazer uma reestruturação, principalmente da sua exposição de financiamento aos seus associados. Também teve aporte do governo federal de R$ 1,2 bilhão para alongar as dívidas das cooperativas e dos produtores.

A industrialização é o futuro das cooperativas do agro?

Com toda certeza. Precisamos avançar em vários estágios. O Sistema Ocergs tem trabalhado muito isso. Já temos iniciativas, como a Soli3. Entendemos que, para reestruturarmos não só o cooperativismo, mas o agronegócio do Rio Grande do Sul, temos que começar a pensar em solo, fertilização, irrigação, cobertura vegetal, grão. Não só vender o grão, mas industrializar o grão, transformá-lo em proteína vegetal, o farelo em ração animal. Temos fatores limitantes hoje que são a capacidade financeira de investimento, juros. Precisamos ter acesso a recursos mais compatíveis para investimentos de médio e longo prazo para termos cooperativas mais estruturadas (em termos de industrialização) e mais capacitadas para aguentar esses impactos climáticos.

Por que o Rio Grande do Sul demorou para verticalizar as cooperativas agropecuárias?

Tivemos um período de preços bons e boa produção de soja. O produtor não queria saber de industrialização, porque dá mais trabalho. Cooperativas também não olharam isso de perto, porque tinham uma boa condição financeira, de crescer nas commodities de grão. A partir do momento da depressão do preço da soja, da alta dos juros e da falta de produção por causa da seca, todo este modelo se mostrou não sustentável. E hoje estou vendo o cooperativismo muito aberto, atento e pronto para buscar novas alternativas de diversificação.

O que dá para projetar para este ano, considerando safra de verão fechada e a safra de inverno que está sendo plantada?

Haverá redução na área de trigo em razão do El Niño, mas também oportunizou o surgimento da canola. O que o agricultor e as cooperativas têm que fazer? Primeiro lugar, cuidar do solo e preparar uma cobertura para suportar as chuvaradas. Não vejo uma solução a curto prazo para o PL 5.122. Isso preocupa porque tem um grupo de produtores que não vão conseguir atingir o crédito e aí a preocupação é: como esse pessoal vai plantar? A recomendação que temos feito para as cooperativas é para cuidar do caixa, trabalhar a safra. Os grandes desafios da agricultura vão permanecer nos próximos três anos e teremos que cuidar do agricultor para que ele permaneça na atividade. Esse é o desafio das cooperativas.