Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Taxa de 25%
Notícia

Só nos embarques de tabaco, tarifa dos EUA pode "custar" US$ 100 milhões ao Brasil 

Com entrada em vigor da medida, setores impactos têm pressa em reduzir danos 

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