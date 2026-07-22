Só nos embarques de tabaco, tarifa dos EUA pode "custar" US$ 100 milhões ao Brasil 

Variedades virginia e burleu estão entre os cinco itens mais afetados Ricardo Duarte / Agencia RBS

Só a negociação pode salvar o Brasil das perdas estimadas pelos setores impactados com a tarifa adicional de 25% dos Estados Unidos, que entra em vigor nesta quarta-feira (22). Pelo menos essa é a avaliação de dirigentes ligados às indústrias com produtos na lista da sobretaxa.

É o caso do tabaco, que projeta uma perda de até US$ 100 milhões em receita até o final do ano com a implementação da sobretaxa, conforme o SindiTabaco. Uma nova reunião está marcada para esta quarta, com o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Além da perda de receita, estimada a partir da redução já verificada nos embarques de fumo do Brasil para os EUA no primeiro semestre de 2026 — US$ 88 milhões a menos —, há outros efeitos potenciais. Como o de redução de 10% nos postos diretos de trabalho da indústria. E, mais à frente, no campo.

— Não tem outro caminho, só o da negociação. A safra 2026/2027 está toda plantada e contratada. Se não tirar as taxas, no ano que vem teremos problemas imensos — acrescenta Valmor Thesing, presidente do SindiTabaco.

Como mais de 90% das exportações de tabaco do Brasil têm origem no Rio Grande do Sul, os impactos batem com força no Estado. Duas variedades do fumo estão entre as cinco mais impactadas pela tarifa de 25%, conforme dados da Federação da Agricultura do Estado (Farsul).

Outro item nessa relação é o sebo bovino. Em nota, a Associação Brasileira de Reciclagem Animal (ABRA) pontuou que "os números ajudam a dimensionar o impacto da medida". Apenas para citar um deles: de tudo que o setor embarcou para os EUA no ano passado, o sebo bovino representou 91,8%.

Máquinas também expostas

Para a indústria de máquinas agrícolas — com cerca de 60% da produção no Estado —, a medida traz grande preocupação. Os EUA são o terceiro maior mercado do produto, reforça o presidente da Fiergs, Claudio Bier:

— E é um mercado de alto valor agregado, uma referência.

Uma das ações da entidade para tentar reverter esse quadro tem sido junto a clientes do setor nos EUA. São parceiros para os quais essa relação comercial é igualmente importante.

Exportações do agro para os EUA

Brasil (em US$ bilhões)

Afetado: 3,74 (32,7%)

Não afetado: 7,67 (67,3%)

Total: 11,41 (100%)

Impacto: 0,32

RS (em US$ bilhões)

Afetado: 0,54 (70,4%)

Não afetado: 0,23 (29,6%)

Total: 0,77 (100%)

Impacto: 0,13

Os cinco produtos do agro mais afetados

Brasil

1) Sebo bovino

2) Obras de marcenaria/carpintaria de madeira

3) Madeira perfilada (conífera)

4) Madeira compensada

5) Madeira serrada (pinus)

Rio Grande do Sul

Fumo não manufaturado (virginia) Madeira serrada (pinus) Calçados de couro Fumo não manufaturado (burley) Sebo bovino

Fonte: Farsul