"Sem dúvida alguma, o principal objetivo da seleção genética hoje é a sustentabilidade", diz zootecnista

Superintendente do Registro Genealógico da ANC, Silvia Freitas. Fenagen / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A genética deixou de ser um tema restrito aos criadores e passou a influenciar diretamente a eficiência da pecuária, a sustentabilidade das propriedades e até a qualidade da carne que chega à mesa do consumidor. O assunto foi tema da Fenagen, feira encerrada no sábado (4), em Pelotas, e no Campo e Lavoura da Rádio Gaúcha deste domingo (5). A superintendente do Registro Genealógico da Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC), Silvia Freitas, falou como a seleção genética está transformando a produção de bovinos de corte. Confira trechos.

O que levou ao recorde de animais inscritos na Fenagen deste ano?

A feira foi uma grande aposta, é totalmente diferenciada. Nós visamos que os seus grandes campeões sejam animais equilibrados, em termos de visual, ou seja, com bom fenótipo, mas também de desempenho genético. A cada ano (que passa, estamos) batendo recorde. O criador comprou a ideia diferenciada desta feira.

Todos os animais inscritos foram para pista? E por que essas raças?

Sim, todos os animais inscritos participam de julgamento. E as raças inscritas são as que participam do programa de melhoramento genético, o Promebo. Esses animais passam por avaliações desde a sua desmama. Eles têm dados que são comparados e, com isso, vão se comprovando superiores geneticamente. E aí, na feira, comparamos a sua genética com o seu fenótipo em pista.

Qual é a relevância do trabalho de genética feito dentro da propriedade para quem consome carne bovina?

Nós sempre buscamos unir todos esses elos, desde o produtor rural, que está a campo montando um acasalamento, até o consumidor final, de modo que ele tenha o conhecimento suficiente para escolher o melhor corte que vai lhe atender. O nosso pecuarista tem uma importância fundamental, porque um animal já abatido passa por um longo processo que tem que ter sido todo alinhado para chegar em uma carcaça rentável, em uma carne de qualidade.

Como está o uso desses dados genéticos para a seleção de bovinos de corte?

Esse é outro grande objetivo da feira: simplificar toda essa informação genética para o nosso produtor. Trazemos palestras técnicas, trabalhamos com julgamentos genéticos, para que as pessoas tenham essa familiaridade e consigam implementar a genética na sua propriedade. O Promebo, o melhoramento genético como um todo, se aplica ao pequeno, médio e ao grande produtor rural. Todo pecuarista precisa ter conhecimento para escolher o melhor touro para a sua produção.

E como facilitar esse conhecimento para todos?

Nós temos uma gama de características informadas de maneira pública através do site do Promebo. Qualquer interessado pode acessar o site e conhecer o desempenho genético de cada reprodutor e de cada matriz. Essas características são expressas em um formato de percentil. Quanto menor este percentil, melhor é o animal para aquela característica. Quando chegamos em um leilão, há uma régua de DEPs (Diferenças Esperadas na Progênie) de várias características. O objetivo é combinar todas elas em busca de animais mais eficientes.

Qual é o principal objetivo da seleção genética hoje? Produzir mais, produzir melhor, produzir de forma mais sustentável?

Sem dúvida alguma, a sustentabilidade. As propriedades têm muita qualificação em termos de sanidade e nutrição. A genética, por ser um assunto mais complexo, acaba ficando em terceiro plano. Isso vem mudando consideravelmente, já percebemos pecuaristas buscando touros melhoradores para os seus rebanhos e, com isso, (gerando) acasalamentos mais eficientes. E justamente para isso, para que tenhamos sempre animais consumindo menos e sendo terminados mais precocemente para o abate. Isso está diretamente relacionado com sustentabilidade.

Quais as exigências da indústria frigorífica que impactam esses programas de melhoramento?

Temos um grande desafio enquanto propriedade que é a padronização das carcaças. Precisamos padronizar nossos rebanhos e, com isso, nossas carcaças para atender o mercado consumidor. Esse é outro objetivo da Fenagen também, caminharmos para o mesmo lado visando esta padronização e atender de maneira cada vez mais eficiente tanto os frigoríficos quanto o consumidor final. E fazer com que o produtor rural tenha lucratividade saudável.

O que é essa padronização da carcaça e o que tem a ver com qualidade?

Tem a ver com tamanho de cortes. Mas também com o marmoreio ideal que todo mundo busca e o acabamento. E aí temos que correlacionar e montar um acasalamento para ir corrigindo essas características.

Como será a seleção genética da pecuária nos próximos 10 anos, inclusive considerando a inteligência artificial?

A inteligência artificiala já faz parte da nossa realidade. Temos uma ferramenta de acasalamento dirigido onde se combina acasalamentos e, através de uma calculadora inteligente, o programa diz ao pecuarista quais seriam os melhores acasalamentos visando produtos mais eficientes e mais lucrativos. Não temos como desviar da tecnologia.

Qual é a característica genética mais nos próximos 10 anos?

Depende muito de cada propriedade, qual o objetivo dela. A genômica é um ótimo exemplo de tecnologia que veio para avançar consideravelmente a pecuária. Conseguimos ter resultados de características de difícil mensuração, como resistência a carrapato, eficiência alimentar, através da genômica, por meio de um mapeamento genético.

A rastreabilidade também foi assunto durante a feira. É um diferencial tão importante quanto a genética?

A rastreabilidade vem para somar. Hoje, temos criatórios com um controle muito rigoroso, que já têm essa rastreabilidade interna. Mas, sem dúvida, algo chancelado, com certificações que atestam a qualidade daquele processo permitirão a abertura de novos mercados. E é para isso que nós trabalhamos: mercados. Talvez (haja) alguns desafios iniciais, principalmente para quem não está acostumado com essas práticas de controle. Quem trabalha com melhoramento genético sabe que é o mínimo, conhecer seus animais, saber quem está produzindo menos, quem está produzindo mais e multiplicar estes melhoradores.

Imagino que a rastreabilidade pode, inclusive, acelerar com o acesso a novos mercados.

Sem dúvida. Temos uma genética de ponta no sul e em todo o Brasil e ela precisa ser valorizada, melhor trabalhada. Inclusive nós, gaúchos, muitas vezes não enxergamos o potencial que temos. Pode ser que, sim, a rastreabilidade seja um passo para esta revelação, para este aumento de mercado.