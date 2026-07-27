Safra de vinhos na América Latina, tarifaço sobre o sebo bovino e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

A safra 2026 de vinhos na América Latina e o tarifaço dos Estados Unidos sobre o sebo bovino brasileiro foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (26), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- O presidente da Associação dos Enólogos da América, Dirceu Scottá, falou neste episódio sobre a safra 2026 de vinhos na América Latina. Ele também defendeu a cooperação entre os países da região para ampliar o consumo da bebida, especialmente no Brasil.
- Outro assunto do programa foi o tarifaço dos Estados Unidos. Presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Reciclagem Animal (Abra), Décio Coutinho, alertou que a tarifa de 25% sobre o sebo bovino ameaça um dos principais mercados do setor.