Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Pela primeira vez
Notícia

RS supera 1 milhão de litros de azeite de oliva e bate recorde histórico

Safra foi marcada por clima favorável, pomares mais maduros e avanço no manejo

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS