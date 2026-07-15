RS supera 1 milhão de litros de azeite de oliva e bate recorde histórico

Colheita já foi encerrada no Rio Grande do Sul. Duda Fortes / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Os olivais gaúchos nunca produziram tanto. Depois de dois anos marcados por frustrações climáticas, a safra de 2026 levou o Rio Grande do Sul a um novo patamar: foram 1,17 milhão de litros de azeite de oliva, volume mais do que o dobrou do antigo recorde, de 580 mil litros, registrado em 2023.

Os números, divulgados nesta terça-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), também fizeram o Brasil alcançar a maior produção da história, com 1,4 milhão de litros. Sozinho, o Rio Grande do Sul respondeu por 82% desse total.

Além do tempo, o coordenador do Programa Estadual de Desenvolvimento da Olivicultura (Pró-Oliva) da Secretaria Estadual da Agricultura, Paulo Lipp, diz que o amadurecimento da tecnologia desenvolvida para adaptar a cultura às condições gaúchas também colaborou:

— Nos primeiros anos trabalhávamos com uma tecnologia trazida da Espanha e tivemos que aprender a adaptá-la ao nosso clima e aos nossos solos. Hoje temos técnicos e produtores que conhecem muito melhor o cultivo da oliveira no Rio Grande do Sul. Isso aparece na produtividade.

Soma-se a isso a entrada em produção de pomares plantados nos últimos anos, que agora começam a atingir a fase de maior rendimento. Atualmente, o Estado possui 6,5 mil hectares cultivados com oliveiras. Desse total, aproximadamente 20% ainda não atingiram o potencial máximo de produção, já que muitas árvores têm menos de dez anos.

— Ainda temos muitos pomares jovens. Existe espaço para aumentar a produção naturalmente, conforme essas plantas amadurecem — acrescentou Lipp.

Setor amadureceu junto com os olivais

Para o secretário estadual da Agricultura, Márcio Madalena, o recorde simboliza a consolidação de uma cadeia que começou a ser estruturada há pouco mais de duas décadas:

— Há pouco tempo trabalhávamos com projeções inferiores a um milhão de litros. Hoje ultrapassamos essa marca justamente quando os azeites gaúchos acumulam premiações internacionais. Não é apenas crescimento de produção, é o reconhecimento da qualidade do nosso azeite.

Segundo ele, o desenvolvimento ocorreu de forma organizada, envolvendo produtores, pesquisadores, entidades do setor e poder público, permitindo que o Estado se consolidasse como referência nacional tanto em quantidade quanto em qualidade.

Para a vice-presidente do Ibraoliva, Solange Neves, o próximo passo da cadeia passa por ampliar o consumo do azeite brasileiro e ensinar o consumidor a reconhecer um produto de qualidade. O mercado continua amplamente abastecido por produtos importados.

— O mercado brasileiro absorve toda a nossa produção e ainda consome muito mais do que produzimos. O desafio agora é mostrar ao consumidor o que é um azeite extra virgem de qualidade e fortalecer a presença do produto nacional nas prateleiras — disse.

A safra no Brasil

Rio Grande do Sul está na primeira posição, com produção de 1,17 milhão de litros de azeite de oliva

Região da Mantiqueira aparece na segunda posição, com 250 mil litros

Santa Catarina registrou 10 mil litros

Seguida pelo Paraná, com 2,5 mil litros

E pelo Espírito Santo, com 1,5 mil litros