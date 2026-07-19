Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Atenção
Notícia

RS registra novo caso de gripe aviária em aves de subsistência; entenda

Doença foi confirmada no município de Coqueiros do Sul, no norte do Estado

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS