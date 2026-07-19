RS registra novo caso de gripe aviária em aves de subsistência; entenda

Serviço Veterinário Oficial do Estado iniciará ações de vigilância em um raio de 10 quilômetros do foco. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O Rio Grande do Sul confirmou um novo foco de gripe aviária em aves de subsistência. O caso foi detectado em uma criação de fundo de quintal no município de Coqueiros do Sul, no norte do Estado. O registro, no entanto, não altera o status sanitário da avicultura comercial brasileira e, portanto, não traz impactos para as exportações de carne de frango e ovos. Mas mantém o alerta.

O diagnóstico foi confirmado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas (LFDA-SP), após análise de amostras coletadas por equipes da Secretaria Estadual da Agricultura. A notificação da suspeita ocorreu em 15 de julho.

A pasta reforça que não há risco para a população no consumo de carne de aves ou ovos, já que a doença não é transmitida por alimentos.

Como prevê o protocolo sanitário, o Serviço Veterinário Oficial do Estado iniciará ações de vigilância em um raio de 10 quilômetros do foco, com visitas a propriedades rurais e granjas comerciais, além de atividades de orientação aos produtores para reforçar as medidas de biosseguridade e a notificação precoce de casos suspeitos.

A doença

A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves

Pode, em situações específicas, infectar mamíferos

Entre os sintomas estão apatia, falta de apetite, dificuldade respiratória (tosse e espirros), inchaço no rosto e nas pernas, descoordenação motora, torcicolo e queda brusca na postura

O sinal mais evidente e comum é a morte súbita e em massa do lote

A Secretaria Estadual da Agricultura orienta que aves doentes ou encontradas mortas não sejam manipuladas

Suspeitas com sinais respiratórios, alterações neurológicas ou mortalidade elevada devem ser comunicadas imediatamente às Inspetorias de Defesa Agropecuária ou pelo WhatsApp da pasta, no número (51) 98445-2033

No Estado, o Rio Grande do Sul já registrou um caso de gripe aviária em escala comercial e outros em aves de subsistência e silvestres.