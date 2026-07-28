Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Mudanças climáticas
Notícia

Quem lidera a agricultura de baixo carbono no RS? Veja o ranking dos municípios

Dados do país inteiro do Plano ABC+ estarão em debate de terça (28) até quinta-feira (30), em Brasília

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS