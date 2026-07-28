RS chegou a 2,1 milhões de hectares com tecnologias de adaptação à agricultura de baixo carbono. Paulo Kurtz / Embrapa / Divulgação

Em meio à passagem de mais uma onda de chuva forte, vento e temporais pelo Rio Grande do Sul, o papel da agricultura de baixo carbono na equação climática se reforça. Dados do país inteiro do Plano ABC+ estarão em debate de terça (28) até quinta-feira (30) em Brasília, na 4ª edição da reunião nacional.

— Todas as tecnologias que o agro utiliza são parte da solução. A única atividade que consegue garantir a segurança alimentar e a aumentar carbono no solo, é o agro. Não há outro setor com essa capacidade que a agricultura tem — resume Jackson Brilhante, coordenador do Plano ABC+ no RS.

Dados do ABC+ mostram que o Brasil chegou a 69,79% da meta, com 50,72 milhões de hectares com tecnologias de adaptação à chamada agricultura de baixo carbono. O RS chegou a 2,1 milhões de hectares, o que representa 44,4%.

Há algumas práticas da agricultura de baixo carbono (são oito) em que o Estado superou a meta e outras em que tem um percentual acima da média nacional. É o caso do Sistema de Plantio Direto, com 115% atingido, do Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, com 140%, por exemplo.

Há necessidade de avanços maiores, em relação ao objetivo proposto, nos bioinsumos e nas florestas plantadas, que têm registrado áreas estáveis.

— Nos bioinsumos temos uma meta de expansão de 1 milhão de hectares. Nos últimos anos, não houve expansão de área. Isso joga a média para baixo. Por outro lado, em Irrigação, Sistema Plantio Direto de Grãos e os Sistemas Integrados estamos evoluindo muito bem.

Na irrigação, por exemplo, 53% do objetivo proposto foi alcançado, acima dos 30,86% do Brasil.

Considerando as tecnologias preconizadas pela agricultura de baixo carbono, há nove municípios do RS que se destacam (veja lista abaixo), ao conjugarem as práticas de maior destaque no Estado. Sobre a razão para a adoção nesses locais, o coordenador do Plano ABC+ cita fatores múltiplos, que incluem a vocação regional e a percepção dos efeitos positivos das práticas:

— O produtor está convencido dos benefícios do uso das tecnologias: maior eficiência de uso da água, nutrientes e do carbono do solo. Esse é o principal indicador de qualidade do solo, que deixa o solo mais preparado para enfrentar período de secas e de excesso hídrico.

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