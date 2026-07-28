Queijos gaúchos entram no top 5 dos melhores do Brasil; veja quais são

As amostras foram avaliadas às cegas por especialistas, que consideraram critérios como aparência, aroma e textura. Prêmio Queijo Brasil / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O Rio Grande do Sul voltou a mostrar que também é terra de grandes queijos. Na 9ª edição do Prêmio Queijo Brasil, realizada em Blumenau, Santa Catarina, o Estado ficou entre os cinco mais premiados do país e ainda colocou produtos na Seleção Queijista, considerada uma espécie de "seleção brasileira" dos queijos artesanais.

Foram, ao todo, 106 premiações para o Rio Grande do Sul, entre medalhas de ouro, prata e bronze. Embora seja tradicionalmente reconhecido pela produção de leite, o Estado vem ampliando a oferta de queijos artesanais e finos.

Neste ano, o resultado também veio acompanhado de outro indicador do fortalecimento do setor. O número de inscrições de produtos gaúchos cresceu 24,6% em relação à edição anterior.

Para Danilo Gomes, diretor técnico da Associação Gaúcha de Laticinista (AGL) e um dos jurados desta edição do concurso, a competição mostrou exatamente isso: a evolução nos queijos gaúchos.

— Por ser o primeiro grande prêmio a nível Brasil, também foi bem importante porque ajudou a legalizar várias queijarias pequenas no Estado — acrescentou Gomes.

Alguns dos produtores gaúchos premiados nesta edição. AGL / Divulgação

As amostras foram avaliadas às cegas por especialistas, que consideraram critérios como aparência, aroma, textura, sabor, equilíbrio e fidelidade ao estilo de cada categoria.

No ranking nacional, Minas Gerais liderou o número de premiações, seguido por Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. Nesta edição, o concurso distribuiu 478 medalhas de ouro, 750 de prata e 459 de bronze, além dos reconhecimentos especiais da Seleção Queijista. A competição reuniu 860 produtos inscritos.

Alguns dos premiados

Melhor Queijo por Estado

Queijo Montanhês – Dalaio Queijos (RS)

Melhor Doce de Leite do Estado

Doce De Leite Raspas De Limão – Intenso Laticínios (RS)

Seleção Queijista

Doce De Leite Raspas De Limão – Intenso Laticínios (RS)

– Intenso Laticínios (RS) Requeijão Cremoso – Pomerano (RS)

Melhor Produto Lácteo do Estado

Iogurte De Leite De Ovelha Natural Para Dietas Com Restrição De Lactose Cremoso – Casa Da Ovelha (RS)

A relação dos outros premiados podem ser encontrados no site do 9º Prêmio Queijo Brasil.