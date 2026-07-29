Proposta para ampliar alcance da renegociação será levada ao ministro da Fazenda, que vem ao RS

Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Seis pontos
Notícia

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