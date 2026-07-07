Primeiro semestre para fazer história: exportações de carnes do Brasil fecham com recorde

De janeiro a junho, segundo a ABPA, só de carne suína, foram 794,2 mil toneladas exportadas, o que representa 10% a mais ABPA / Divulgação

Da carne bovina à de frango, passando pela suína, o primeiro semestre de 2026 foi de mesa farta para o Brasil. As exportações registraram o melhor resultado para os primeiros seis meses do ano. Com variações conforme a proteína, o apetite pelo produto brasileiro vem em um contexto de conflito no Oriente Médio, implementação de tarifas pela China e a própria retomada do país asiático após embargo.

No caso da carne suína, junho foi de ajuste, com recuo na quantidade embarcada e na receita, mas sem comprometer o dado semestral. De janeiro a junho, segundo a Associação Brasileira de Proteína (ABPA), foram 794,2 mil toneladas exportadas, o que representa 10% a mais do que em igual período do ano passado. O faturamento domou US$ 1,859 bilhão, alta de 7,9%.

— O setor segue ampliando sua presença internacional por meio de uma estratégia cada vez mais diversificada, reduzindo a dependência de mercados específicos e fortalecendo sua atuação em destinos de maior valor agregado — pondera Ricardo Santin, presidente da ABPA.

Essa perspectiva alimenta a projeção de que 2026 seja de mais um resultado histórico para as exportações de carne suína do Brasil.

As exportações brasileiras de carne bovina também bateram recorde no primeiro semestre. Entre janeiro e junho, o país embarcou 1,7 milhão de toneladas, volume 15,5% superior ao registrado no mesmo período de 2025 e o maior da série histórica para um primeiro semestre, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec). O Brasil, no entanto, se aproximou da cota chinesa de importação imposta após medida de salvaguarda. Conforme os dados do primeiro semestre, 72% do volume autorizado já foi alcançado.

E na carne de frango, o mesmo cenário. Em um primeiro semestre marcado por efeitos do conflito no Oriente Médio, o Brasil conseguiu não só navegar por águas mais tranquilas como também registrou uma nova marca. De janeiro a junho, as exportações de frango somaram 2,936 milhões de toneladas, e receita de US$ 5,7 bilhões. Um aumento de 12,9% e 17% sobre igual período do ano passado e melhor primeiro semestre da história.