Portal mostra a estiagem em tempo real e ao longo dos anos no RS; saiba como acessar

Mapa traz as informações em tempo real e reúne dados armazenados desde 2000 Simagro / Reprodução

Problema recorrente no Rio Grande do Sul, a estiagem tem desafiado a produção agropecuária, e é o ponto de partida para uma ferramenta que acaba de ser lançada. É o Simagro Estiagem, desenvolvido pela equipe do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro) da Secretaria Estadual da Agricultura.

Com 14 indicadores, a plataforma pública faz um cruzamento com o banco de dados dados armazenados desde 2000 e permite o monitoramento em tempo real das condições de temperatura, armazenamento de água, déficit hídrico, chuva esperada, temperatura, entre outras. Também faz uma classificação das condições da estiagem, de normal a extrema.

— Com essa condição recorrente de estiagem, decidimos criar uma ferramenta para que o produtor tenha interatividade — explica Flávio Varone, coordenador do Simagro.

O mapa exibido tem uma grade espacial de 5 quilômetros, com a atualização feita mensalmente.

— Essa é a primeira versão. A ideia é aumentar, melhorar. Com a plataforma, realmente se conseguirá fazer a avaliação dos riscos de estiagem no local — destaca Flávio Varone, coordenador do Simagro.

Para além de produtores, a plataforma também pode servir como ferramenta para instituições e gestores para a criação de políticas públicas.

Varone destaca que "não é um sistema fechado", ou seja, está aberto para contribuições e melhorias. O portal pode ser acessado em simagro.rs.gov.br/estiagem.