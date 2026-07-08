Biocombustíveis trazem uma nova demanda para o agronegócio. Diogo Zanatta / Especial

A produção de biocombustíveis desperta o interesse produtivo pelos campos brasileiros e mundiais, mas e do outro lado do balcão, ou seja, o dos combustíveis fósseis, como bate? É para responder a essa — e outras perguntas — que os organizadores do Campo das Ideais, nesta quinta-feira (9), na Capital, que os organizadores "convocaram" o engenheiro "de petróleo" Décio Oddone da Costa.

— Queremos entender como quem está do outro lado do balcão vê a chegada do agro no mercado de combustíveis. Estamos enxergando um unicórnio, é isso mesmo ou tem muita coisa no caminho que não estamos vendo? — pondera Eduardo Condorelli, superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado (Senar-RS), que promove o evento.

Engenheiro eletricista, Oddone da Costa acumula experiência no setor de combustíveis, com uma trajetória iniciada na Petrobras. Foi presidente da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e CEO da Brava Energia. Ele participa de um dos quatro painéis que fazem parte da programação do evento (veja abaixo). Com ele, estará Leandro Zat, vice-presidente de Operações da Be8, e Fernando Rechsteiner, diretor vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado (Farsul).

— Precisamos pensar fora da caixa, e não deixar o RS de fora. Precisamos estar preparados — reforça Condorelli, sobre a proposta do Campo das Ideias.

Ele cita o espaço ocioso, ou seja, os hectares que ficam sem cobertura, tanto no inverno, quanto no verão, e que são terreno fértil para a produção de biocombustíveis.

Campo das Ideias

Onde? Teatro do Burbon Country, Porto Alegre, a partir das 8h (credenciamento)

Teatro do Burbon Country, Porto Alegre, a partir das 8h (credenciamento) 9h30min — Palestra de Abertura:

Cenário Macroeconômico e Perspectivas Econômicas para o Brasil, com Eduardo Gianetto da Fonseca, economista

Palestra de Abertura: Cenário Macroeconômico e Perspectivas Econômicas para o Brasil, com Eduardo Gianetto da Fonseca, economista 10h15min — Painel 1: O Agro Brasileiro e a Sustentabilidade Ambiental e Alimentar do País e do Mundo, com Jorge Meza, representante da FAO no Brasil, Andre do Lago, presidente da COP30 e Marjorie Kauffmann, secretária estadual de Meio Ambiente

Painel 1: O Agro Brasileiro e a Sustentabilidade Ambiental e Alimentar do País e do Mundo, com Jorge Meza, representante da FAO no Brasil, Andre do Lago, presidente da COP30 e Marjorie Kauffmann, secretária estadual de Meio Ambiente 13h45min — Painel 2: Participação do Agro no Crescimento do Rio Grande do Sul e do Brasil, com Leandro Zayt, vice-presidente de Operações da Be8, Décio Oddone da Costa, engenheiro de petróleo e Fernando Rechsteiner, diretor vice-presidente da Farsul

Painel 2: Participação do Agro no Crescimento do Rio Grande do Sul e do Brasil, com Leandro Zayt, vice-presidente de Operações da Be8, Décio Oddone da Costa, engenheiro de petróleo e Fernando Rechsteiner, diretor vice-presidente da Farsul 15h35min — Painel 3: O Mercado Externo Como Crescimento, com Rafael Junqueira, diretor de captação da Lactalis Brasil, Ana Repezza, presidente da Croplife Brasil e Domingos Velho Lopes, presidente da Farsul