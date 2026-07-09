Entidades representativas do segmento nos EUA pediram medidas mais duras para o produto brasileiro. Victor Moussa / stock.adobe.com

Há um capítulo à parte na negociação que tenta dissuadir os Estados Unidos a aplicarem nova tarifa adicional aos produtos brasileiros. É o que trata sobre o etanol de milho. Nos dois dias de debates da audiência pública realizada em Washington, foi nessa argumentação que o clima ficou mais difícil.

Nesta quarta-feira (8), o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, voltou a defender que o etanol permaneça de fora das negociações comerciais entre Brasil e EUA.

— O prazo é curto. Temos que focar no que pode dar resultado positivo — disse o ministro, ao pontuar que governo concentrará esforços nos pontos em que há possibilidade de avanço.

Diretora de Relações Internacionais e Comunicação da União Nacional do Etanol de Milho (Enem), Andrea Verissimo foi a porta-voz na audiência no Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês) nos EUA. Ela observa que muitos setores produtivos brasileiros levaram entidades americanas para fazer a defesa. Cenário que não se repetiu no caso do etanol.

Entidades representativas do segmento nos EUA pediram medidas mais duras para o produto brasileiro. E citam como justificativas a diferença já existente de tarifas para a aquisição desse item, a dificuldade de cadastro de empresas americanas no Renovabio e uma redução nas importações de etanol pelo Brasil.

— O Brasil é o 10º maior importador de etanol de milho dos EUA — pontua Andrea.

Os dois países são os maiores produtores mundiais do combustível. A diretora entende que no lugar de questionamentos das relações bilaterais entre eles, deveriam focar no imenso potencial que existe para esse mercado mundo afora.