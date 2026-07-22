Peru e Bolívia no cardápio de vinhos da América: enólogos trazem detalhes da produção 

Evento se propõe a trazer desafios e detalhes técnicos da produção da região. Marco Favero / Agencia RBS

No cardápio da produção de vinhos de países sul-americanos, Peru e Bolívia também têm o seu espaço. Enólogos dos dois países participam nesta quarta-feira (22) do Directo del Viñedo 2026, organizado pela Associação de Enólogos da América, entidade que tem na coordenação o gaúcho Dirceu Scottá.

Surgido durante a pandemia, quando as pessoas não podiam viajar, o evento se propõe a trazer desafios e detalhes técnicos da produção dos países da região. Neste ano, ganhou uma edição virtual, pelo canal do YouTube.

— É para que nos mostrem um pouco do que é a realidade, quanto à Vindima e à elaboração do vinho — explica Scottá.

Bolívia e Peru participam como países convidados. A ideia é que possam compartilhar um pouco da realidade de da singularidade da produção local, apesar de não terem um volume de produção tão expressivo como polos mais tradicionais.

— Por exemplo, se destaca bastante no Peru a produção de uvas para o Pisco e na Bolívia, para o Singani, ambos destilados. Nos países também se destaca a produção de uvas de mesa, então resolvemos trazer essa realidade — conta Scottá.

O objetivo principal é fazer trocas na parte técnica, de experiências, de tecnologia, mas também, no lado de promoção.

— Vamos crescer em consumo no Brasil a partir do momento que promovermos ações direcionadas à cultura (do vinho), porque estamos trazendo cultura, informação do que foi a vindima, a safra nesses diferentes países para o consumidor. E, além disso, divulgar que se fazem vinhos de diferentes formas, com qualidade e terroirs diferentes — complementa Scottá, que será um dos entrevistados no Campo e Lavoura do próximo domingo (26).