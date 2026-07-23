A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A chuva que atinge o Rio Grande do Sul nos últimos dias têm provocado estragos em diferentes regiões do Estado. Em Lagoa Vermelha, no Norte, um produtor rural gravou o momento em que salva 10 cabeças de gado que haviam ficado ilhadas pela cheia do Rio Cipó.

Nas imagens, enquanto os animais atravessam a correnteza em sua direção, a emoção toma conta.

— Ô, glória! Graças à Deus! — comemora Nercílio Araújo.

À coluna, ele contou que nunca havia vivido uma situação semelhante:

— Eu levo os animais para aquela área às 10h da manhã e retiro às 17h. Nunca aconteceu isso. A água subiu muito rápido.

O maior receio era que algum animal fosse arrastado pela correnteza. Na propriedade, o rio tem entre quatro e cinco metros de largura e serve apenas como ponto de água para os animais.

O momento mais marcante, no entanto, aconteceu logo após o resgate, continuou o produtor:

— Quando terminaram de atravessar, uma das vacas veio na minha direção, olhou para mim e deu um mugido. Parecia que estava dizendo "obrigado". Aquilo me emocionou demais.