Os craques que brilham na Copa do Mundo e fazem negócios milionários no agro

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Nem só de futebol vivem alguns dos craques da Copa do Mundo. Fora dos gramados, eles também investem no agronegócio, apostando em negócios ligados ao café, aos vinhos, à criação de cavalos e à produção de alimentos. A coluna reuniu quatro jogadores que também fazem sucesso no setor primário. Confira abaixo.

Cristiano Ronaldo

Jogador é o camisa 7 de Portugal. PAUL ELLIS / AFP

Cristiano Ronaldo também vem investindo pesado no agronegócio. O atacante português é um dos sócios da Fresh 52, empresa que desenvolve um dos maiores projetos agroindustriais de Portugal, voltado à produção, processamento e comercialização de cenouras baby destinadas ao mercado europeu. Segundo o jornal O Templário, o projeto foi concebido em Almeirim, com investimento inicial de 50 milhões de euros e previsão de gerar 180 empregos, transformando a matéria-prima em snacks prontos para consumo.

A iniciativa enfrentou atrasos durante a pandemia de covid-19 e perdeu incentivos públicos por não cumprir o cronograma original. O projeto, porém, ganhou novo fôlego. Conforme revelou o jornal português ECO, a primeira fábrica europeia de processamento de cenouras baby será instalada em Santarém, e não mais em Almeirim, em um investimento de 85 milhões de euros. A expectativa é criar 200 empregos na primeira fase e até mil postos de trabalho quando a operação atingir sua capacidade plena. Ainda segundo o ECO, a unidade será a terceira do gênero no mundo. De acordo com o portal especializado Agronegócios, a Fresh 52 aposta em tecnologia, sustentabilidade, aproveitamento integral da matéria-prima e exportação, enquanto, em seu site institucional, afirma que pretende posicionar Portugal como referência europeia nesse segmento.

Neymar

Atleta é o camisa 10 da seleção brasileira. MAURO PIMENTEL / AFP

O campo também faz parte da estratégia de investimentos de Neymar. A família do jogador acaba de lançar a marca de vinhos Le Prince, que reúne rótulos da Espanha, França e Chile, selecionados com a curadoria de Dirceu Vianna Júnior, primeiro sul-americano a conquistar o título de Master of Wine. Segundo o g1, mais de 300 mil garrafas foram comercializadas antes mesmo da estreia oficial da marca. O portfólio inclui vinhos que variam de cerca de R$ 70 a edições especiais avaliadas em até R$ 50 mil, conforme informações do Terra.

Neymar também entrou no mercado de cavalos quarto de milha de alta performance. O Pop Shinners Blu, animal do qual Neymar Pai é coproprietário, conquistou o título do Potro do Futuro 2025 na modalidade Rédeas, uma das competições mais importantes da raça no país, de acordo com o Compre Rural, a Band Agro e o portal Cavalus.

Lionel Messi

Jogador é o camisa 10 da argentina. ROBERTO SCHMIDT / AFP

Lionel Messi também tem uma relação estreita com o agro, ainda que de forma diferente de outros astros do futebol. O capitão da seleção argentina tornou-se um dos principais "embaixadores" da erva-mate no mundo. Sempre visto com a cuia e a garrafa térmica, o craque impulsionou a visibilidade do produto especialmente após sua ida para o Inter Miami. Segundo o jornal argentino La Nación, a indústria ervateira passou a enxergar nos Estados Unidos uma oportunidade histórica para ampliar o consumo da bebida, apostando na imagem espontânea de Messi como ferramenta de divulgação em um mercado ainda pouco explorado.

Além da ligação com a erva-mate, Messi também teve seu nome associado ao campo argentino. Em 2015, veículos de imprensa noticiaram a compra da estância Rincón Chico, em San Carlos, na província de Corrientes, uma propriedade de cerca de 6,8 mil hectares com potencial para pecuária, cultivo de arroz e produção de erva-mate. Embora familiares do jogador tenham negado oficialmente a operação na época, a negociação ganhou repercussão no setor agropecuário argentino pela dimensão da área e pelo interesse despertado em uma região tradicionalmente ligada à produção rural.

James Rodriguez

Colombiano veste a 10 na seleção. TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

O café colombiano também entrou para a lista de investimentos de James Rodríguez. O meia é fundador da 10 Coffee, marca de cafés especiais que busca promover grãos produzidos em regiões tradicionais da Colômbia, como Huila e Tolima, combinando qualidade, identidade nacional e impacto social. Segundo a empresa, parte da receita é destinada à Fundação Colombia Somos Todos, criada pelo jogador para apoiar projetos voltados à infância e ao esporte.

Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, a marca ganhou projeção internacional ao lançar uma edição especial em parceria com a tradicional Juan Valdez. Conforme informou a Globo Rural, a iniciativa une dois dos maiores símbolos colombianos — futebol e café — e levará o produto para mercados como Colômbia, Estados Unidos e México durante o Mundial. A campanha reforça a estratégia de posicionar o café como um elemento da cultura esportiva do país e ampliar a presença dos cafés especiais colombianos no mercado internacional.