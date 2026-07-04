Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Dentro e fora de campo
Notícia

Os craques que brilham na Copa do Mundo e fazem negócios milionários no agro

Coluna reuniu quatro jogadores que também fazem sucesso no setor primário

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS