O que pode fazer a diferença de até R$ 9,2 mil por hectare na soja (e não é a estiagem)

Entre as cultivares avaliadas nas mesmas condições de cultivo, a diferença de rendimento chegou a 74 sacas de 60 quilos por hectare. Kassiana Kehl / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Novo levantamento da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) e da Fundação Pró-Sementes mostrou que a escolha da semente de soja pode representar uma diferença de até R$ 9,2 mil por hectare no bolso do produtor. O resultado leva em conta o desempenho das cultivares avaliadas no Ensaio de Cultivares em Rede (ECR) da safra 2024/2025, cuja diferença de rendimento chegou a 74 sacas por hectare.

Esse é o objetivo do estudo, reforçou Kassiana Kehl, gerente de pesquisa da Fundação Pró-Sementes:

— Mostrar o quanto o produtor pode deixar de ganhar ao não escolher a cultivar mais adequada para sua propriedade.

E por ser adequada não quer dizer, necessariamente, sinônimo de maior potencial produtivo, lembra o superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli:

— Estamos testando, metaforicamente, Ferrari, Lamborghini, mas também Hummer. Quer dizer, não adianta testar carros de luxo se as estradas são ruins e esburacadas. Precisamos saber quais variedades conseguem produzir nas condições que o Rio Grande do Sul oferece.

A busca por cultivares mais resilientes, continua Condorelli, ganhou ainda mais importância depois das perdas acumuladas nas últimas safras:

— Muitas vezes, vale mais escolher uma variedade cujo teto produtivo seja um pouco menor, mas que garanta um piso mais elevado. O primeiro passo para começar a ganhar é parar de perder.

Para o diretor técnico da Farsul, Elmar Konrad, essa é um compreensão importante em um momento como atual:

— O seguro rural é insuficiente, o Proagro já não atende como antes e o crédito está mais restrito. Nesse cenário, a mitigação de riscos passa por decisões técnicas, e a escolha da cultivar é uma das mais importantes.

Realizado há mais de 20 anos, o ECR compara o desempenho das principais cultivares comerciais em diferentes regiões do Rio Grande do Sul sob as mesmas condições de manejo. Nesta edição, o ensaio avaliou 35 cultivares de soja, selecionadas entre os materiais com maior participação no mercado e lançamentos recentes.