Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Na origem 
Notícia

O que pode fazer a diferença de até R$ 9,2 mil por hectare na soja (e não é a estiagem)

Realizado em parceria por Farsul e Fundação Pró-Sementes, ensaio de cultivares teve resultado divulgado nesta quinta-feira (23)

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS