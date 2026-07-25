O que fez o preço do arroz chegar ao melhor patamar desde setembro de 2025

Jerônimo Gonzalez / Especial

A reação no preço do arroz para o produtor vem a reboque do bom momento das exportações do cereal. Os R$ 62,91 de média em julho, conforme o indicador Cepea-Irga, representam o melhor patamar desde setembro do ano passado. E só neste mês, a valorização acumulada chegada a 10,78%. Ainda assim, a quantia não cobre os custos.

— Hoje, mesmo a máxima eficiência produtiva, não consegue cobrir os custos. O preço de equilíbrio teria de ser torno de R$ 80 — pondera Juandres Antunes, diretor comercial do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

De toda forma, a melhora no cenário de preços é considerada positiva diante de um recuo expressivo registrado ao longo do ano passado. E é explicada por uma combinação de fatores, a começar pelo aumento das exportações.

No primeiro semestre deste ano, o avanço foi de 88% em relação a igual período de 2025, com 896,9 mil toneladas do cereal.

— Viemos exportando em 2026 bem acima das médias dos últimos dois anos. A balança comercial superavitária coloca liquidez no mercado e coloca a valorização do produto que fica — completa Antunes.

Outra explicação vem da redução de área cultivada com arroz nos Estados Unidos — a diminuição estimada na colheita fica entre 25% e 30%. Isso faz com que o preço do produto americano suba e, consequentemente, o das exportações nos mercados por eles atendidos — o Brasil é concorrente direto, e acaba sendo beneficiado por esse cenário.

O efeito do El Niño no mundo asiático, com influência sobre o mercado global é outra razão apontada para a reação de preços.

Presidente da Federação da Associação das Associações de Arrozeiros do RS (Federarroz-RS), Denis Dias Nunes reforça o papel das exportações na melhora das cotações:

— Fizemos o escoamento (da produção) no primeiro semestre. Com a exportação, o produtor conseguiu fazer caixa.

De olho no El Niño

Com o plantio do arroz no Rio Grande do Sul coincidindo com o período em que se projeta uma maior intensidade do El Niño, o setor arrozeiro redobra a atenção. O fenômeno tem como efeito chuvas acima da média.

— Anos de El Niño costumam ser difíceis. Tem a possibilidade de atrasar o plantio — observa o presidente da Federarroz-RS.